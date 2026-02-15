Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma il papà di Mirco Garofano attacca il consulente di Musk

Andrea Stroppa, coinvolto nell’indagine per omicidio stradale a Roma, ha causato una reazione forte da parte del padre di Mirco Garofano, che lo ha criticato duramente. La discussione è scoppiata dopo che Stroppa, accusato di aver investito il giovane, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda. Il padre di Mirco ha accusato Stroppa di aver minimizzato la gravità dell’incidente, aggiungendo che i dettagli emersi finora sono molto diversi da quanto affermato. La situazione si è fatta tesa quando il papà di Mirco ha parlato di comportamenti poco rispettosi da parte del collaboratore di Musk.

"Chi ha ucciso mio figlio andava a una velocità folle, ne sono sicuro". A dirlo è il papà di Mirco Garofano, il 18enne morto dopo essere stato investito a Roma da un'auto guidata da Andrea Stroppa, collaboratore in Italia di Elon Musk. L'informatico e lobbista è attualmente indagato per omicidio stradale. Il padre della vittima sostiene che il figlio stesse attraversato sulle strisce pedonali e che la velocità della Smart fosse eccessiva: "Non poteva non vederlo".