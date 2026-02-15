Raffica di furti | nuovi sospetti sull’ex fighter

Un ex fighter è al centro di una serie di furti che avrebbe coinvolto più di due episodi, secondo le indagini dei carabinieri di Riccione. La polizia sospetta che l’uomo abbia partecipato a una serie di tentativi di furto nella zona, dopo aver individuato un possibile modus operandi. La scoperta è arrivata durante un controllo notturno, quando sono stati trovati alcuni attrezzi usati per scassinare le serrature.

Potrebbe non essersi limitata a due colpi l'attività dei due uomini arrestati per tentato furto aggravato dai carabinieri della compagnia di Riccione all'alba dell'altro ieri. Il sospetto degli investigatori è che i due italiani di 34 e 44 anni possano essere legati a una lunga scia di furti che da circa una settimana interessa diverse zone della Perla verde. Si parla di una decina tra colpi riusciti e tentativi di effrazione ai danni di bar, ristoranti e negozi. Modalità simili: ingresso forzato, casse rovistate, pochi spiccioli come bottino. I fatti per cui sono stati arrestati riguardano due distinti episodi.