Raffica di furti in appartamento a Novara nelle vacanze

Negli ultimi giorni, Novara ha registrato un incremento di furti in appartamento, spesso durante le vacanze quando le abitazioni sono lasciate incustodite. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e hanno consigliato alcune misure di sicurezza per prevenire ulteriori episodi. È importante essere cauti e adottare precauzioni adeguate per tutelare la propria casa e i propri beni.

Raffica di furti in appartamenti a Novara nelle ultime settimane. Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, i ladri hanno colpito in diverse zone della città. Due appartamenti sono stati svaligiati nel periodo tra Natale e Capodanno in zona Torrion Quartara, mentre i proprietari si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Raffica di furti in appartamento a Novara nelle vacanze

