venezia raffica di furti su barche e taxi

A Venezia, una serie di furti su barche e taxi sta destando preoccupazione tra residenti e visitatori. Recentemente, una donna ha rubato un natante carico di pacchi di Natale, finendo per schiantarsi contro il Ponte di Rialto e causando danni alla storica balaustra. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente insicurezza nella città.

Una donna ha rubato un natante carico di pacchi di Natale e si è schiantata contro il Ponte di Rialto a Venezia, distruggendo parte della storica balaustra. E a proposito di furti, sono gli stessi tassisti a spiegare quelli subiti sempre più spesso a bordo delle loro imbarcazioni. "Ragazzi durante la notte, salivano a bordo e rovistavano nei mezzi", racconta uno di loro. Nella maggior parte dei casi i taxi del servizio pubblico non sono custoditi, e così ladri hanno gioco facile. Tgcom24.mediaset.it

Raffica di furti su taxi acquei e barche: rubati pos, carte di credito, radio, contanti. La zona più battuta è dietro alla Misericordia - La prima volta è andata particolarmente bene, il ladro ha trovato l'intero incasso di una giornata infilato sotto i cuscini del taxi. ilgazzettino.it

Raffica di furti nelle barche: "Colpo da 5mila euro nella mia" - L’allarme sicurezza corre di barca in barca e i diportisti hanno deciso di uscire allo scoperto: la situazione, dicono, è diventata insostenibile. ilrestodelcarlino.it

Mattinata da incubo per i pendolari, raffica di cancellazioni e ritardi lungo la linea ferroviaria per un inconveniente tecnico a Mogliano - facebook.com facebook