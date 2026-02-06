La raccolta differenziata a fine mandato supera il 73%, un risultato che sorprende anche gli addetti ai lavori. La percentuale ufficiale si ferma al 73,13%, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Nei prossimi mesi arriveranno i dati completi sul 2025, ma intanto si può già dire che la gestione dei rifiuti durante questa amministrazione ha portato a miglioramenti concreti.

La raccolta differenziata raggiunte il 73,13%. E’ un bilancio più che positivo quello che si chiude con la fine della sindacatura in tema di raccolta dei rifiuti (i dati sul 2025 arriveranno nei prossimi mesi). Nel periodo 2020-2024 l’incremento raggiunto è stato di 3,60 punti percentuali rispetto al quinquennio precedente (69,52%) ottenendo così la media del 73,13% (nel 2024 era al 72%, il picco massimo si è registrato nel 2022 con il 75,88%) grazie anche agli importanti investimenti fatti: tre isole informatizzate in via Leopardi (2024-2025) per le attività del centro storico. "I numeri confermano che Senigallia ha costruito nel tempo un sistema di gestione dei rifiuti solido ed efficiente – dichiara l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La raccolta differenziata supera il 73%

Approfondimenti su Raccolta Differenziata 2025

