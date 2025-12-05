Arezzo, 5 dicembre 2025 – Continua a crescere la raccolta differenziata i n Toscana: nel 2024 è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente superando il 68% (68,28). In numeri assoluti, anche a fronte di un lieve incremento dei rifiuti urbani, arrivati a 2,28 milioni di tonnellate, (+1,2%) si è ridotta di 26.000 tonnellate la parte non differenziata ed è aumentata di oltre 53.000 tonnellate quella differenziata. Questi dati sono stati illustrati dall’assessore regionale all’ambiente David Barontini al forum dell’economia circolare di Legambiente, una preziosa occasione di confronto su queste tematiche, in corso oggi a Montemurlo (Prato). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cresce la raccolta differenziata: nel 2024 la Toscana supera il 68%