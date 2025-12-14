Domenica ricca di successi per lo sport invernale italiano, con numerose podi e vittorie. Dopo un avvio difficile tra ottobre e novembre, segnato anche da infortuni, gli atleti azzurri stanno finalmente ritrovando forma e fiducia. A meno di due mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, l’Italia si prepara a entrare nel vivo della stagione olimpica.

© Oasport.it - Podi a raffica per l’Italia nella domenica degli sport invernali. E arrivano anche le vittorie

Dopo aver fatto un po’ di fatica ad ingranare tra ottobre e novembre anche a causa di vari infortuni, l’Italia sta cominciando ad aumentare i giri del motore quando mancano meno di due mesi all’inizio dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il movimento azzurro degli sport invernali si è tolto delle soddisfazioni importanti questo weekend ed in particolare oggi, macinando podi a raffica e centrando anche delle vittorie significative. Procedendo in ordine cronologico, i primi acuti sono arrivati nella notte italiana dallo slittino sulla pista statunitense di Park City. La domenica si è rivelata trionfale per il gruppo guidato dal DT Armin Armin Zöggeler, che ha trionfato nella prova a squadre dopo aver raccolto un secondo posto con Verena Hofer nel singolo femminile ed un terzo con Leon Felderer al maschile (in una gara che ha visto anche la quarta piazza di Dominik Fischnaller). Oasport.it

Podi a raffica per l’Italia nella domenica degli sport invernali. E arrivano anche le vittorie - Dopo aver fatto un po' di fatica ad ingranare tra ottobre e novembre anche a causa di vari infortuni, l'Italia sta cominciando ad aumentare i giri del ... oasport.it

??? Raffica di squalifiche e 300 euro di multa: il derby contro la Grevigiana costa carissimo al Mercatale. Un mese e mezzo a mister Fabio Consigli ("per contegno offensivo verso il direttore di gara"), undici giornate complessive a quattro calciatori (foto Br - facebook.com facebook