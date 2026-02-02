Gus Kenworthy torna a far parlare di sé, questa volta con un gesto che ha fatto molto discutere: il suo coming out ha acceso i riflettori sul tema dei diritti nel mondo dello sport invernale. L’atleta statunitense, già noto per le sue imprese sulle piste, ha scelto di condividere pubblicamente la sua storia, aprendo una strada importante per molti. Ora, si prepara a partecipare a Milano Cortina 2026, dove la sua presenza assume un significato ancora più forte.

Gus Kenworthy è uno dei simboli del freestyle. Le Olimpiadi del 2014, a Sochi, sono state le prime a introdurre la disciplina dello slopestyle, in cui gli atleti fanno un percorso con rail, tubi, cilindri e ringhiere, salti, kicker, e ostacoli da superficie piana come panche e tavoli. Gli atleti ricevono un giudizio sui salti eseguiti per completare il percorso. Su quel podio tutto americano c'era Kenworthy, argento, divenuto notissimo anche per aver salvato i cani randagi incontrati in Russia. Nel 2015 è arrivato il coming out, in un articolo di copertina per ESPN. Negli sport invernali è stato il primo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gus Kenworthy e il coming out che ha cambiato la storia dei sport invernali

Approfondimenti su Gus Kenworthy

Heated Rivalry, la serie canadese che narra storie di competizione e crescita personale, ha conquistato anche l'olimpionico Gus Kenworthy.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gus Kenworthy

Argomenti discussi: Gus Kenworthy e il coming out che ha cambiato la storia dei sport invernali; Heated Rivalry, l'olimpionico Gus Kenworthy: Mi sono immedesimato nei protagonisti, sono situazioni reali; Amber Glenn e gli altri: i campioni Lgbt+ ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026; Heated Rivalry l' olimpionico Gus Kenworthy | Mi sono immedesimato nei protagonisti sono situazioni reali.

Gus Kenworthy e il coming out che ha cambiato la storia dei sport invernaliTorna a Milano Cortina 2026 una delle figure più rilevanti del rapporto fra sport e diritti negli ultimi anni. Già medaglia olimpica ai Giochi di Sochi 2014 da americano, protagonista del bacio con l' ... vanityfair.it

Gus Kenworthy ce l’ha fatta. Milano Cortina 2026 sarà la sua 4a Olimpiade (VIDEO)Si era ritirato nel 2022, per poi tornare sugli sci a inizio 2025 per provare l'impossibile, ovvero qualificarsi all'Olimpiade di Milano Cortina. E Gus Kenworthy, oggi 34enne e dal 2015 dichiaratament ... gay.it

«Il terzo episodio ha cambiato le cose per me. Ho davvero scritto un messaggio al creatore dello show perché ero così emozionato, e non mi aspettavo di esserlo. E non penso di essermi mai visto rappresentato sullo schermo in quel modo». Gus Kenworthy, ic - facebook.com facebook