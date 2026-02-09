Palermo si conferma la città più inquinata d’Italia nel report Mal’Aria di città 2026 di Legambiente. Lo studio rivela che nel 2025 la città ha superato i limiti giornalieri di Pm10 per 89 giorni, più di qualsiasi altra città italiana. Nonostante una leggera diminuzione rispetto agli anni precedenti, Palermo resta ancora in alto nella lista delle aree più inquinate, mentre il quadro generale del Paese mostra un miglioramento, ma ancora lontano dagli obiettivi fissati dall’Europa per il 2030.

Il report Mal’Aria di città 2026 di Legambiente mostra una fotografia dell’Italia in chiaroscuro: nel 2025 diminuiscono i capoluoghi che sforano i limiti giornalieri di Pm10, ma il quadro rimane incompatibile con gli obiettivi Ue 2030. Nel 2025 scendono a 13 i capoluoghi di provincia che superano il limite giornaliero di Pm10 (50 µgm³ per non più di 35 giorni l’anno), contro i 25 del 2024. Le città più inquinate d’Italia. È uno dei risultati migliori degli ultimi anni ed è favorito da condizioni meteorologiche migliori e dal graduale ammodernamento tecnologico di veicoli e impianti. Ma l’Italia continua a muoversi troppo lentamente rispetto alla velocità richiesta dall’Europa e dalle evidenze scientifiche sugli impatti dell’inquinamento sulla salute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Classifica delle città più inquinate d’Italia, Palermo al top con 89 giorni oltre il limite

Approfondimenti su Palermo Inquinamento

L'inquinamento atmosferico rappresenta una sfida significativa per molte città europee, influenzando la qualità dell'aria che respiriamo.

Trieste si trova tra le città europee con i livelli di inquinamento atmosferico più elevati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palermo Inquinamento

Argomenti discussi: Queste sono le città dove si fanno più multe: incassati 1,89 miliardi nel 2025; Per San Valentino, Amazon.it rivela la classifica delle città più romantiche d’Italia nel 2025: Sanremo al primo posto, Trieste settima; Essonne: le classifiche delle 10 città in cui vivere meglio nel 2026; La classifica delle città con gli affitti più bassi: dove conviene di più vivere da soli.

Le città più stressanti al mondo del 2026: in classifica c’è un’italianaQuali sono le città più stressanti al mondo del 2026? Ecco la classifica (nella quale compare anche un'italiana) ... fanpage.it

La classifica delle città con gli affitti più bassi: dove conviene di più vivere da soliThe Economist ha elaborato il Carrie Bradshaw Index: valuta la qualità della vita delle città europee e la loro vivibilità in base al rapporto redditi-affitti ... fanpage.it

Orlandina Calcio – Città di Villafranca Sfida di alta classifica allo Stadio C. Micale: una gara che vale tanto per il prosieguo del campionato e per consolidare il nostro percorso. Sabato 7 febbraio Ore 15:00 Stadio C. Micale facebook