Querce abbattute senza autorizzazione | Nessuna multa ai responsabili

Le querce sono state abbattute senza permesso, e nessuno ha ricevuto una multa. La denuncia arriva dai consiglieri comunali di Alleanza Civica per San Martino in Rio, che ricordano un episodio avvenuto alcuni mesi fa. In quel caso, gli alberi sono stati tagliati senza autorizzazione ufficiale, ma le autorità non hanno preso provvedimenti contro i responsabili.

" Querce abbattute senza autorizzazione, con i responsabili che non sono stati neppure sanzionati". La segnalazione arriva dai consiglieri comunali di Alleanza Civica per San Martino in Rio, riferendosi a un episodio che aveva fatto discutere diversi mesi fa. A Stiolo furono abbattute cinque grosse querce. "Dal municipio – dicono i consiglieri di opposizione – avevano rassicurato che tutto si era svolto secondo le procedure di legge. Ricostruzione che abbiamo subito smentito dopo il nostro primo accesso agli atti, da cui emerse che non vi era alcuna relazione di pericolosità e di malattia delle piante, né verbali dell'ufficio tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Querce abbattute senza autorizzazione: "Nessuna multa ai responsabili" CONSIGLIO 23 GENNAIO sospensione del Consiglio per il caso querce abbattute. L'assessore al verde non si è però visto, nè il sindaco. unica interlocuzione che sono riuscita ad avere quella con gli uffici. #viapizzoferrato #querce #patrimonioarboreo Radici i facebook