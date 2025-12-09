Telecamere installate senza autorizzazione | multa per il gestore di un bar

Durante il fine settimana, i Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno intensificato i controlli nella Val Fortore, focalizzandosi sulla prevenzione di reati predatori, spaccio di droga e rispetto delle norme di sicurezza. Tra le attività, è emerso un caso di installazione di telecamere senza autorizzazione, che ha portato a una multa per il gestore di un bar.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell'ultimo fine settimana, che si è prolungato con la Festa dell'Immacolata Concezione di ieri, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, con il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, hanno effettuato diversi servizi di controllo del territorio nei Comuni della Val Fortore, finalizzati a prevenire e reprimere principalmente la commissione dei reati predatori, particolarmente in danno dei bancomat e dei postamat, ma anche il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti ed a verificare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e del Codice della Strada.

