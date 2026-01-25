Massimiliano Allegri ha spesso espresso le proprie previsioni sulle quote Scudetto e Champions, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio. La sua capacità di analizzare i dati e le tendenze sportive lo porta a fare pronostici che, nel tempo, sono stati oggetto di discussione e confronto. In questo articolo, analizzeremo le sue previsioni passate e valuteremo quanto siano state accurate rispetto ai risultati effettivi.

Massimiliano Alllegri si diletta spesso con i numeri e col tentativo di azzeccare le quote Scudetto e Champions. Dalla quota-scudetto ai punti necessari per qualificarsi alla Champions: Allegri tenta di dare i numeri finali del campionato di Serie A. Quante volte ci ha preso in passato. Ecco i dettagli da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La quota scudetto di Allegri: ma quante volte ci ha preso in passato?

Come ogni anno, Allegri prova a indovinare la quota-scudetto. Ma quante volte ci ha azzeccato?Ogni stagione, Allegri stima le probabilità di conquista del titolo e i punti necessari per qualificarsi alla Champions League.

Leggi anche: Inter prima a Natale, quante volte poi è stato Scudetto? La statistica

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Quote scudetto Serie A Inter; Inter vola in quota scudetto: non solo Juventus e Roma, anche Napoli e Milan già fuori dai giochi; Allegri: Avere buoni cambi è determinante per vincere; Allegri: Gruppo meraviglioso che sta facendo qualcosa di importante. Su quota Scudetto e Champions...

Allegri: La quota Champions è a 74 punti, quella Scudetto è a 86-88. Siamo a metà dell'opera, questo Milan ha un gruppo meravigliosoIl Milan batte 1-0 il Lecce a San Siro e si riporta a -3 dall'Inter. A fine partita il tecnico rossonero Massimiliano Allegri analizza così la partita contro i salentini ai microfoni di DAZN: Con 5 ... eurosport.it

Allegri svicola sulla classifica: «Lo scudetto? Io penso alla Champions»Il tecnico rossonero alla vigilia dello scontro ad alta quota di stasera all’Olimpico contro la Roma: «Zitti e pensiamo al quarto posto». Questa è la regola di Max ... msn.com

Allegri traccia la rotta: 74 punti per la Champions, ma per il sogno Scudetto serve volare a quota 88. #Allegri #Milan #Scudetto #milannews24 - facebook.com facebook

SERIE A - Scudetto, per i bookie sarà derby: in quota Inter sempre favorito sul Milan ift.tt/FAkPH0J x.com