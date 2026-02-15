Quando torna Tommaso Giacomel? Ancora un’occasione individuale ma prima la staffetta

Tommaso Giacomel tornerà in gara dopo aver rischiato di perdere l’occasione di partecipare a Milano Cortina 2026 a causa di una prestazione deludente. La sua prima gara, una staffetta, si è conclusa senza successo, ma ora l’atleta ha un’altra chance di mettersi in mostra in un appuntamento individuale. Giacomel ha già dato segnali di forma nelle prime uscite, anche se alcune gare sono state meno brillanti.

Tommaso Giacomel ha cominciato il suo percorso nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con due buone prestazioni e altre due gare deludenti (il sesto posto nella 20 km non può essere considerato positivo), ma una di queste ha compromesso purtroppo anche l’esito di un’altra competizione. Stiamo parlando ovviamente della sprint, in cui il biathleta trentino è stato troppo falloso al poligono pagando un distacco abissale dai migliori e vedendo sfumare anche la possibilità di giocarsi il podio nell’inseguimento. Il nativo di Vipiteno classe 2000, già capace di mettersi al collo un argento nella staffetta mista che ha aperto il programma olimpico del biathlon ad Anterselva, si è reso protagonista di una grande rimonta nel pursuit odierno risalendo dal 22° al 9° posto e dimostrando di avere il potenziale (soprattutto quando i materiali sono all’altezza) per tenere testa agli altri big francesi, norvegesi e svedesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani, martedì 10 febbraio, Tommaso Giacomel scenderà in pista nell’individuale di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026.

