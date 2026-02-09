Quando parte Tommaso Giacomel nell’individuale di biathlon | orario n di pettorale tv

Domani, martedì 10 febbraio, Tommaso Giacomel scenderà in pista nell’individuale di biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026. Partirà con il pettorale numero 12 e l’orario di inizio è previsto per le 14.30. Dopo aver conquistato l’argento nella staffetta mista, l’Italia punta a confermarsi tra i migliori, sperando di salire ancora sul podio. La gara sarà trasmessa in diretta tv, offrendo ai tifosi italiani la possibilità di seguire da vicino questa nuova sfida.

Domani, martedì 10 febbraio, l’Italia vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista nel biathlon e, dopo lo splendido argento nella staffetta mista domenicale, spera di conquistare un altro piazzamento sul podio domani nella 20 km dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’individuale maschile si terrà sulle nevi di Anterselva nella giornata di martedì 10 febbraio, a partire dalle ore 13.30. La principale carta da medaglia per i colori azzurri è sicuramente quella di Tommaso Giacomel, vice-campione mondiale in carica del format e autore sin qui di un inverno straordinario in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tommaso Giacomel prenderà il via nella 10 km Sprint di Ruhpolding il 13 gennaio 2026, con pettorale numero 42.

Tommaso Giacomel prenderà il via nella short individual maschile di Nove Mesto giovedì 22 gennaio alle ore 12:30, con il pettorale numero 45.

