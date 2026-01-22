Biathlon Hofer torna sul podio | terzo nell’individuale Giacomel in difficoltà ma resta leader
Lukas Hofer si distingue nel biathlon di Nove Mesto con un terzo posto nell’individuale, segnando il suo primo podio in questa disciplina. Nonostante le difficoltà di Tommaso Giacomel, che ha perso terreno all’ultimo poligono, l’Italia mantiene il comando con Giacomel ancora leader della classifica generale. La gara conferma la crescita del team azzurro e la competitività nel circuito di Coppa del Mondo.
A Nove Mesto primo podio in carriera nell’individuale per Lukas Hofer. Vince Perrot davanti a Jacquelin, Giacomel paga l’ultimo poligono ma conserva il pettorale giallo L’Italia del biathlon riesce comunque a sorridere oggi, nonostante la giornata no di Tommaso Giacomel, grazie a Lukas Hofer, che conquista un prestigioso terzo posto nell’individuale di Coppa del Mondo a Nove Mesto, centrando il primo podio in carriera nella specialità. La gara è stata vinta dal francese Eric Perrot, impeccabile al tiro, davanti al connazionale Émilien Jacquelin, mentre Giacomel, nonostante un finale complicato, difende la leadership della classifica generale.🔗 Leggi su Sportface.it
