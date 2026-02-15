Quando torna Lisa Vittozzi? Ancora due occasioni per incrementare il bottino
Lisa Vittozzi tornerà a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo aver vinto l’oro nell’inseguimento. La biathleta ha deciso di partecipare anche alla staffetta e alla mass start, puntando a migliorare il suo bottino di medaglie. La sua presenza nel programma di gare porterà certamente più emozioni agli appassionati italiani.
Saranno ancora due le possibilità di medaglia di Lisa Vittozzi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare del biathlon: dopo l’oro nell’inseguimento, infatti, l’azzurra gareggerà sia nella staffetta che nella mass start. Il quartetto dell’Italia scenderà in pista mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45 nella staffetta 4×6 km femminile, alla quale prenderanno parte 20 Nazioni, ovvero tutte quelle che hanno ottenuto almeno 4 quote per i Giochi, mentre il gran finale arriverà sabato 21 febbraio alle ore 14.15, quando partirà la 12.5 km mass start femminile, alla quale si è qualificata anche Dorothea Wierer, all’ultima gara in carriera nella circostanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Biathlon, definite le staffette dell’Italia per Oestersund. Torna Lisa Vittozzi!
Il ritorno di Lisa Vittozzi, la campionessa del biathlon torna alla vittoria: suo l’inseguimento a Hochfilzen
Lisa Vittozzi torna protagonista nel biathlon, aggiudicandosi l'inseguimento a Hochfilzen.
LISA VITTOZZI: come crescere in famiglia per diventare una stella del BIATHLON | RADICI
Argomenti discussi: Quando gareggia Vittozzi? Date, orari, programma gare e dove vederla; Quando Lisa Vittozzi sognava il calcio, prima dell’amore per il biathlon; Vittozzi vicina al podio nella sprint di Anterselva: Lisa è 5/a, Kirkeeide brucia Michelon e Jeanmonnot; Biathlon: Giacomel, Hofer, Wierer, Vittozzi pronti al debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Lisa Vittozzi, la fenice d’oro del biathlon: dal rischio ritiro alla vittoria alle Olimpiadi, la storia della campionessa di SappadaLa rinascita della campionessa di Sappada: dagli attacchi di panico alla vetta del mondo con l'oro nell'inseguimento ad Anterselva ... ilfattoquotidiano.it
PER SEMPRE MONNA LISA! Vittozzi nell’empireo: campionessa olimpica nell’inseguimento, primo oro nel biathlon!Lisa Vittozzi è la nuova regina di Anterselva! L'azzurra domina la 10 km pursuit femminile e consegna all'Italia il primo oro nel biathlon nella storia ... oasport.it
Lisa Vittozzi nella storia, trionfa nell'inseguimento e conquista il primo oro olimpico del biathlon azzurro facebook
La biatleta italiana più decorata della storia. E la biatleta italiana che ha conquistato il primo oro azzurro ai Giochi Olimpici Invernali. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi: LE NOSTRE ICONE! #ItaliaTeam #MilanoCortina2026 @Fisiofficial @milanocortina26 x.com