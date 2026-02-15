Quando torna Lisa Vittozzi? Ancora due occasioni per incrementare il bottino

Lisa Vittozzi tornerà a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo aver vinto l’oro nell’inseguimento. La biathleta ha deciso di partecipare anche alla staffetta e alla mass start, puntando a migliorare il suo bottino di medaglie. La sua presenza nel programma di gare porterà certamente più emozioni agli appassionati italiani.

Saranno ancora due le possibilità di medaglia di Lisa Vittozzi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare del biathlon: dopo l’oro nell’inseguimento, infatti, l’azzurra gareggerà sia nella staffetta che nella mass start. Il quartetto dell’Italia scenderà in pista mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45 nella staffetta 4×6 km femminile, alla quale prenderanno parte 20 Nazioni, ovvero tutte quelle che hanno ottenuto almeno 4 quote per i Giochi, mentre il gran finale arriverà sabato 21 febbraio alle ore 14.15, quando partirà la 12.5 km mass start femminile, alla quale si è qualificata anche Dorothea Wierer, all’ultima gara in carriera nella circostanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

