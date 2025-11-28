Biathlon definite le staffette dell’Italia per Oestersund Torna Lisa Vittozzi!
Dopo 622 giorni di attesa il biathlon italiano ritroverà finalmente domani Lisa Vittozzi al via di una gara ufficiale di Coppa del Mondo. La sappadina è stata selezionata infatti per il quartetto azzurro che prenderà parte alla staffetta femminile di Oestersund sabato 29 novembre in occasione della prima tappa del circuito maggiore nella stagione olimpica 2025-2026. L’ultima apparizione di Vittozzi in Coppa del Mondo risaliva al 17 marzo 2024, quando vinse la Sfera di Cristallo al termine della mass start di Canmore. L’azzurra classe 1995 ha dovuto fare i conti poi con dei problemi alla schiena che l’hanno costretto a saltare per intero la scorsa stagione invernale, puntando tutto sul recupero in vista dell’imminente Coppa del Mondo ed in particolare verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
