Chi sono i genitori di Alberto Angela papà Piero e mamma Margherita

Alberto Angela, rinomato divulgatore scientifico e conduttore televisivo, è nato a Parigi l’8 aprile 1962. Figlio di Piero Angela, celebre divulgatore e scrittore, e di Margherita Pastore, ex ballerina della Scala di Milano, ha seguito le orme dei genitori costruendo una carriera di successo nel mondo della comunicazione e della cultura.

Alberto Angela nasce a Parigi l’ 8 aprile 1962, figlio di Piero Angela e di Margherita Pastore, ex ballerina della Scala di Milano. Si diploma in Francia, e si iscrive al corso di Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma, laureandosi con 110 e lode e un premio per la tesi, poi pubblicata. In seguito presta il servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco presso il Comando di Torino, e continua gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione in università degli Stati Uniti d’America approfondendo la paleontologia e la paleoantropologia. Chi sono i genitori di Alberto Angela. Metropolitanmagazine.it

Piero Angela (1928-2022) e Margherita Pastore (1934), sua moglie dal 1955; ha anche una sorella maggiore, Christine.

