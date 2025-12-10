Dopo Piero anche Alberto Angela debutta su ‘Topolino’ eccolo in versione papero
Anche Alberto Angela ha fatto il suo debutto su ‘Topolino’, interpretando un personaggio in versione papero. Dopo Piero Angela, che nel 2018 aveva adottato il nome di Peter Quarky, ora suo figlio si presenta come Albert Quarky nel numero 3655 del settimanale.
(Adnkronos) – Come suo padre Piero, anche Alberto Angela si trasforma in un 'papero' su 'Topolino'. Se l'ideatore di 'Quark' e 'Superquark' era diventato nel 2018 Peter Quarky, oggi suo figlio Alberto eredita il cognome di fantasia e debutta come Albert Quarky sul numero 3655 del settimanale, disponibile a partire da oggi mercoledì 10 dicembre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dopo Piero Angela, anche Alberto arriva su Topolino in versione paperizzata. Nel numero disponibile da oggi, mercoledì 10 dicembre, Albert Quarky affianca Topolino, Pippo in un viaggio nel tempo grazie alla macchina del Professor Zapotec. Sergio Badino ( Vai su X
Tutta la soddisfazione di coach Piero Bucchi dopo la vittoria di Valtur Brindisi nell'ultimo turno di Serie A2 Lega Nazionale Pallacanestro #SLN #SportlabNetwork - facebook.com Vai su Facebook
Dopo Piero anche Alberto Angela debutta su 'Topolino', eccolo in versione papero - Se l'ideatore di 'Quark' e 'Superquark' era diventato nel 2018 Peter Quarky, oggi suo figlio Alberto ... Come scrive reggiotv.it
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it