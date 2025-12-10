Dopo Piero anche Alberto Angela debutta su ‘Topolino’ eccolo in versione papero

Anche Alberto Angela ha fatto il suo debutto su ‘Topolino’, interpretando un personaggio in versione papero. Dopo Piero Angela, che nel 2018 aveva adottato il nome di Peter Quarky, ora suo figlio si presenta come Albert Quarky nel numero 3655 del settimanale.

