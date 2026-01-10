Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Adelboden 2026 | orari n di pettorale tv

L’appuntamento di Adelboden 2026 per lo slalom maschile si avvicina. Vinatzer e gli altri azzurri scenderanno in pista per la quarta tappa di Coppa del Mondo, con orari, numeri di pettorale e copertura TV ancora da ufficializzare. L’Italia si presenta con sei atleti, tra cui Alex Vinatzer, che affrontano questa prova fondamentale nel calendario sciistico internazionale.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino sarà chiamato a riscattare il grave errore commesso nella seconda manche del gigante del sabato sulla pista svizzera, cercando di rimettersi in carreggiata tra i pali stretti, dove è reduce dall’inforcata commessa nella prima manche in quel di Madonna di Campiglio. L’azzurro scatterà con il pettorale numero 19: l’obiettivo è quello di risalire la china, sarà importante portare a casa punti pesanti per sperare di rientrare nel secondo gruppo di merito, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto quattro settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv Leggi anche: Quando partono Vinatzer e gli azzurri nel gigante di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv Leggi anche: Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom di Val d’Isere: n. di pettorale, orari, tv La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv; LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Noel precede il giovane fenomeno Hallberg. Italia non pervenuta; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming; Pagelle slalom Madonna di Campiglio 2026: l’Italia rigenera Noel, Vinatzer tra illusione e cruda realtà. Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv - Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell'Italia nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si ... oasport.it

