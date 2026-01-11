Oggi ad Adelboden si svolge lo slalom di Coppa del Mondo di sci alpino. Alex Vinatzer, con il pettorale numero 10, sarà tra i favoriti dell’Italia, che schiera sei atleti in questa prova. L’evento è trasmesso in diretta televisiva, con orari e dettagli sugli atleti disponibili per seguire al meglio questa tappa della stagione.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L’altoatesino sarà chiamato a riscattare il grave errore commesso nella seconda manche del gigante del sabato sulla pista svizzera, cercando di rimettersi in carreggiata tra i pali stretti, dove è reduce dall’inforcata commessa nella prima manche in quel di Madonna di Campiglio. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 12.00 L’azzurro scatterà con il pettorale numero 19: l’obiettivo è quello di risalire la china, sarà importante portare a casa punti pesanti per sperare di rientrare nel secondo gruppo di merito, anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti soltanto quattro settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Alex Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv

Leggi anche: Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv

Leggi anche: Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom di Val d’Isere: n. di pettorale, orari, tv

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi nel gigante di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv; Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv; Alex Vinatzer sconsolato ad Adelboden: “Bisognava attaccare, la terza porta mi ha sorpreso”; Alex Vinatzer si gioca il podio nel gigante di Adelboden! Marco Odermatt in testa con margine.

Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv - Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell'Italia nello slalom di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si ... oasport.it