Quando parte Sofia Goggia nella seconda manche del gigante? Orario esatto tv streaming

Sofia Goggia scende in gara nella seconda manche del gigante a Cortina d’Ampezzo, dove si svolgono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e l’orario esatto della sua partenza è fissato per le 12:30. La campionessa italiana si prepara a dare il massimo sulla pista che ha già visto Federica Brignone in testa dopo la prima run. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e sarà disponibile anche in streaming sui siti ufficiali.

A Cortina d’Ampezzo (Italia) l’Italia culla sogni di ulteriori medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel settore femminile dello sci alpino: al termine della prima run del gigante Federica Brignone è prima e Sofia Goggia è terza. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E 13.30 Essendo terza, Goggia partirà per 28ma nella seconda manche, che inizierà alle ore 13.30: le prime 15 partiranno a distanza di 1’30”, mentre dalla 16 alla 22 scatteranno ogni 1’45”, infine dalla 23 prenderanno il via ogni 2’10”, inoltre ci saranno due pause di 2’15” dopo i pettorali 15 e 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nella seconda manche del gigante? Orario esatto, tv, streaming Quando parte Federica Brignone nella seconda manche del gigante? Orario esatto, tv, streaming Federica Brignone ha conquistato il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una discesa perfetta sulla pista Olympia delle Tofane. Quando parte Federica Brignone nella seconda manche a Kronplatz? Orario esatto, tv, streaming Federica Brignone parte per la seconda manche dello slalom gigante a Kronplatz alle ore 13. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora parte Brignone in gigante? E Goggia? La startlist; Sci, la discesa femminile, il risultato: Goggia è di bronzo: Il colore che mi mancava, ma preferivo l'oro. Vince Breezy Johnson davanti ad Aicher. Brignone decima e felice; Pettorali di partenza dello slalom gigante femminile del 15 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino. Quando parte Sofia Goggia nella seconda manche del gigante? Orario esatto, tv, streamingA Cortina d'Ampezzo (Italia) l'Italia culla sogni di ulteriori medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel settore femminile dello sci alpino: al ... oasport.it A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingA Cortina d'Ampezzo (Italia) proseguono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si assegnano le medaglie nel ... oasport.it #MilanoCortina2026 Splendide azzurre nella prima manche del Gigante femminile, in corso sull'Olympia delle Tofane: Federica #Brignone è prima, Sofia #Goggia terza. Decima al momento Lara #DellaMea. Alle 13:30 la seconda manche Foto Ansa facebook TORNA L’ORO… … torna in pista Federica Brignoneeeeeeee! Oggi a Cortina va in scena lo slalom gigante femminile! Ci sono anche Sofia Goggia, Lara Della Mea e Asja Zenere a completare il quartetto azzurro! prima manche alle 10 seconda x.com