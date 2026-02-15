Federica Brignone ha conquistato il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie a una discesa perfetta sulla pista Olympia delle Tofane. La gara si svolgerà oggi nel pomeriggio, e l’atleta italiana scenderà in pista intorno alle 14:30, trasmessa in diretta su Rai Sport e disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Federica Brignone ha firmato il miglior tempo nella prima manche del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, pennellando una prova semplicemente stellare sulla pista Olympia delle Tofane e tramortendo l’intera concorrenza. Scesa con il pettorale numero 14, la fuoriclasse valdostana è stata fenomenale in ogni passaggio: ha letto benissimo il cambio di pendenza, nel settore più veloce è stata scaltrissima, è stata maiuscola sul dosso finale e ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:03.23. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro in superG soltanto tre giorni fa, la 35enne si è presentata al cancelletto di partenza senza particolari pressioni e ha fatto vedere ancora una volta tutto il suo sconfinato talento, a dieci mesi dal terribile infortunio che avrebbe potuto porre termine alla sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nella seconda manche del gigante? Orario esatto, tv, streaming

Federica Brignone parte per la seconda manche dello slalom gigante a Kronplatz alle ore 13.

Federica Brignone tornerà a gareggiare a Kronplatz 2026, nel gigante in programma il 15 dicembre alle ore 10:00.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.