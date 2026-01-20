Quando parte Federica Brignone nella seconda manche a Kronplatz? Orario esatto tv streaming

Federica Brignone parte per la seconda manche dello slalom gigante a Kronplatz alle ore 13. La gara, visibile in diretta TV e streaming, segna il suo ritorno in Coppa del Mondo 2025-2026. Dopo aver concluso la prima manche al settimo posto, l'atleta italiana si prepara per la seconda run in un momento importante della stagione.

Federica Brignone ha chiuso al settimo posto la prima manche dello slalom gigante femminile che a Kronplatz segna il rientro in gara dell’azzurra in Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la seconda run scatterà alle 13.30, quando ci sarà la tradizionale inversione delle prime trenta. La seconda manche vedrà al via le migliori 30, con l’inversione delle posizioni ottenute dopo la prima run. Federica Brignone, avendo chiuso al settimo posto della classifica, partirà per 24ma, e, salvo ulteriori ritardi, l’azzurra scatterà alle ore 14.08. Per la seconda manche della gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN, e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Quando parte Federica Brignone, gigante Kronplatz 2026: n. di pettorale, orario esatto, tvFederica Brignone tornerà a gareggiare a Kronplatz 2026, nel gigante in programma il 15 dicembre alle ore 10:00.

Quando parte Federica Brignone nel gigante di Kronplatz 2026: orario, n. di pettorale, tvFederica Brignone parteciperà al gigante di Kronplatz 2026, segnando il suo ritorno alle competizioni dopo 292 giorni dall'infortunio ai Campionati Italiani.

