Quando lo sci alpino oggi in tv gigante femminile Olimpiadi | orari startlist streaming

Oggi, la gara di sci alpino femminile in diretta TV segna l’ultima occasione per le atlete italiane di conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione di gigante, prevista nel pomeriggio, attirerà molti tifosi davanti agli schermi, che seguono con attenzione ogni movimento delle favorite. La startlist include alcune delle migliori sciatrici del mondo, pronte a sfidarsi su una pista resa insidiosa dal clima freddo. La gara si svolge nello stadio montano di Cortina, dove le condizioni della neve sono state monitorate tutto il giorno.

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta volgendo al termine. Ci sono ancora tre gare da disputare e quella di oggi è probabilmente la più importante per i colori azzurri tra quelle rimaste. Infatti c’è il gigante femminile e sale l’attesa per vedere se Federica Brignone riuscirà in una nuova grande impresa dopo il clamoroso oro vinto in superG. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E 13.30 La valdostana ha disputato un solo gigante da quando è rientrata, concludendo al sesto posto a Kronplatz. La forma era ancora quella che era, ma subito Brignone ha dimostrato di poter stare con le migliori anche su una pista difficile come la Erta. 🔗 Leggi su Oasport.it

