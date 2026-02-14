Oggi lo sci alpino, in particolare il gigante maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina, cattura l’attenzione televisiva. La gara si svolge nel pomeriggio e molte persone si collegano in streaming per seguire gli atleti italiani in azione. La startlist include i favoriti del circuito, pronti a sfidarsi sulla pista. I telespettatori possono seguire la diretta online o sui canali dedicati, mentre gli appassionati aspettano di vedere se i nostri atleti riusciranno a conquistare un buon risultato.

Si volta pagina con la speranza di conquistare nuove ed importanti soddisfazioni. Il rush finale dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina lascia spazio alle emozioni offerte dalle discipline tecniche. Ad aprire le danze sarà l’odierno slalom gigante maschile: le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:30 sulla Stelvio di Bormio. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.30 Ha già portato a casa due medaglie di bronzo nel team combined e in SuperG, eppure rischia di essere il grande deluso di questa Olimpiade. Marco Odermatt si presenta al cancelletto di partenza con il ruolo di primo favorito e un grande interrogativo: il fuoriclasse elvetico riuscirà a gestire la pressione derivante dall’importanza della posta in palio? Gli austriaci Stefan Brennsteiner e Marco Schwarz, l’elvetico Loic Meillard hanno vinto in Coppa del Mondo nel corso della stagione e sono tra gli autorevoli candidati alla conquista del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante maschile Olimpiadi: orari, startlist, streaming

Lo sci alpino in programma oggi in tv prevede lo slalom gigante di Kranjska Gora.

La competizione di sci alpino a Schladming rappresenta un importante test prima delle Olimpiadi invernali del 2026.

