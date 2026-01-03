Quando lo sci alpino oggi in tv | orari gigante Kranjska Gora startlist streaming

Lo sci alpino in programma oggi in tv prevede lo slalom gigante di Kranjska Gora. Di seguito gli orari di partenza, la startlist aggiornata e le opzioni di streaming disponibili. Un appuntamento importante per gli appassionati che desiderano seguire le gare dal vivo, con aggiornamenti puntuali e informazioni utili per non perdere nessuna fase dell’evento.

L’inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile inaugura il 2026 con il fine settimana di Kranjska Gora: sono in programma l’odierno slalom gigante e lo slalom speciale di domani. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 La sesta gara stagionale tra i pali larghi ripropone con forza il duello per la leadership della classifica di specialità tra Julia Scheib e Alice Robinson. Sulle nevi di Semmering l’austriaca ha ottenuto il successo in volata che le ha consentito di operare il sorpasso in testa alla classifica anche grazie all’uscita della rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it

