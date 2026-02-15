A che ora gioca l’Italia oggi nel curling Olimpiadi 2026 | programma 15 febbraio avversarie tv streaming
L’Italia scende in campo oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per giocare due partite di curling, una alle 9 del mattino e l’altra nel pomeriggio, a causa del suo impegno nel torneo maschile. La nazionale italiana affronta due avversarie diverse, e le partite saranno trasmesse in diretta su TV e streaming. Questa giornata rappresenta un momento importante per la squadra azzurra, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica.
Oggi domenica 15 febbraio si preannuncia particolarmente intensa per i tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la manifestazione maschile prevede un doppio turno (ore 09.05 e ore 19.05), mentre la kermesse femminile sarà protagonista alle ore 14.05. Gli appassionati potranno gustarsi un’autentica abbuffata in una giornata festiva, anche perché l’Italia sarà protagonista sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo dalla mattina alla sera. Gli uomini affronteranno la Norvegia alle ore 09.05 e la Cechia alle ore 19.05. Si tratta di due scontri diretti di fondamentale importanza per la rincorsa alle semifinali: dopo aver battuto Gran Bretagna e Svezia è lecito sognare in grande, ma Joel Retornaz e compagni saranno chiamati a macinare risultati di rilievo per continuare a inseguire l’ingresso tra le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, avversarie, tv, streaming
Oggi l’Italia debutta nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
A che ora gioca l’Italia oggi nel curling misto, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, avversarie, tv, streaming
Oggi, venerdì 6 febbraio, l’Italia scende in campo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Quando Italia-Svizzera e Italia-Corea del Sud oggi in tv, curling femminile: orari e streaming; Napoli-Roma (Serie A): a che ora si gioca, dove vederla in tv e pronostico; Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni 2026: a che ora e dove vederla in diretta; Diretta Venezia-Modena: dove vederla in tv e live streaming.
Napoli-Roma (Serie A): a che ora si gioca, dove vederla in tv e pronosticoLe informazioni sul Derby del Sole valido per la 25ª giornata di Serie A. msn.com
Alcaraz-Djokovic agli Australian Open, a che ora si gioca la partitaCarlos Alcaraz affronta Novak Djokovic nella finale del singolare maschile degli Australian Open. Lo spagnolo a caccia del Carreer Grand Slam, il serbo del Major n°25 della carriera. Il match sulla ... sport.sky.it
Vergara, Gattuso ci sta pensando: si gioca un posto in Nazionale al Mondiale (se l’Italia si qualifica) La Gazzetta: il ct lo conosce dai tempi di Napoli. Non lo convocherà per gli spareggi ma lo sta seguendo e in caso di Mondiale può giocarsi la sua chance. http facebook
1. Otto anni dopo il mancato secondo giallo a Pjanic del campionato 2017-18, il Var non puó ancora intervenire sul secondo giallo. Ciò la dice lunga sull'inadeguatezza del protocollo dell'Ifab 2. In Italia c'é un'emergenza arbitrale molto seria. Dovrebbe essere i x.com