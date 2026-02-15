Punizione a due in area la magia di Maradona in Napoli-Juve ispira il nuovo romanzo di Giuseppe Farese
Il gol di Diego Maradona contro la Juventus il 3 novembre 1985 allo stadio San Paolo ha ispirato Giuseppe Farese a scrivere un nuovo romanzo. La scena di Maradona che supera due avversari in area rimane impressa nei ricordi dei tifosi napoletani. Il libro ripercorre quei momenti, arricchiti dai dettagli di quella giornata memorabile.
L’ultima fatica letteraria dello scrittore e giornalista napoletano è ambientata nella Napoli degli anni ‘80 e ha come figura centrale quella dell’ispettore della Digos Franco Lorusso Domenica 3 novembre 1985 allo stadio San Paolo si gioca una partita rimasta nella storia del calcio a Napoli. Gli azzurri guidati da Ottavio Bianchi affrontano la ‘corazzata’ Juventus di Giovanni Trapattoni. A decidere quell’attesissimo match, in un giorno tipicamente autunnale e piovoso, è un colpo di genio. Al minuto 72 l’arbitro Giancarlo Redini di Pisa fischia un gioco pericoloso di Scirea su Bertoni, concedendo una punizione a due in area.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Un nuovo romanzo poliziesco porta in scena Diego Armando Maradona.
'Punizione a due in area', racconto poliziesco nella Napoli di Maradona GIUSEPPE FARESE, PUNIZIONE A DUE IN AREA (Homo Scrivens, pp. 160, euro 16,00) Il 3 novembre del 1985 Diego Armando Maradona realizza uno dei gol più belli e iconici della sua carriera.
