A Crotta d’Adda, gli abitanti sono arrabbiati dopo il crollo di una parte della passerella ciclabile vicino al ponte. La struttura si è rotta dopo cinque anni di lavori, lasciando il paese scioccato. Le persone temono che un incidente simile possa accadere di nuovo e chiedono interventi rapidi. Un residente racconta di aver temuto il peggio e di sperare che non ci siano altri problemi.

CROTTA D’ADDA (Cremona) "Qui da noi, in paese, c’è un grosso malumore dopo il cedimento del tratto della passerella ciclabile affiancata al ponte: dopo cinque anni di cantiere, vedere questi risultati e pensare che a breve, su quella passerella, avrebbero dovuto esserci delle persone e siamo andati vicini alla tragedia, ci annienta". è la testimonianza del sindaco di Crotta D’Adda Sebastiano Baroni. "Ovviamente lasciamo agli organi e ai tavoli competenti le valutazioni tecniche del caso, ma spero si valuti se la gestione di questo cantiere, di così grande portata, fosse adeguata – aggiunge il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Proviamo una grande amarezza. Speriamo di non avere altri disagi"

Vandali hanno preso di mira il Mast di Rho, danneggiando gravemente le strutture della sala prove e della sala radio.

Gerard Piqué ha recentemente sottolineato che il calcio italiano non è lento e ha suggerito di considerare innovazioni anche in altri sport.

rob canta Un’emozione da poco di Anna Oxa | X Factor 2025 Live 5

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.