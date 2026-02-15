Proviamo una grande amarezza Speriamo di non avere altri disagi
A Crotta d’Adda, gli abitanti sono arrabbiati dopo il crollo di una parte della passerella ciclabile vicino al ponte. La struttura si è rotta dopo cinque anni di lavori, lasciando il paese scioccato. Le persone temono che un incidente simile possa accadere di nuovo e chiedono interventi rapidi. Un residente racconta di aver temuto il peggio e di sperare che non ci siano altri problemi.
CROTTA D'ADDA (Cremona) "Qui da noi, in paese, c'è un grosso malumore dopo il cedimento del tratto della passerella ciclabile affiancata al ponte: dopo cinque anni di cantiere, vedere questi risultati e pensare che a breve, su quella passerella, avrebbero dovuto esserci delle persone e siamo andati vicini alla tragedia, ci annienta". è la testimonianza del sindaco di Crotta D'Adda Sebastiano Baroni. "Ovviamente lasciamo agli organi e ai tavoli competenti le valutazioni tecniche del caso, ma spero si valuti se la gestione di questo cantiere, di così grande portata, fosse adeguata – aggiunge il primo cittadino –.
Vandali in azione al Mast di Rho: “Una grande amarezza. Ma proseguiremo con ancora più impegno”
Vandali hanno preso di mira il Mast di Rho, danneggiando gravemente le strutture della sala prove e della sala radio.
Piqué convinto: «Il calcio italiano non è lento, perché non proviamo a cambiare anche altri sport? Lo 0-0 è il killer delle emozioni»
Gerard Piqué ha recentemente sottolineato che il calcio italiano non è lento e ha suggerito di considerare innovazioni anche in altri sport.
rob canta Un’emozione da poco di Anna Oxa | X Factor 2025 Live 5
Argomenti discussi: Groenlandia, Ucraina, Venezuela: l’Europa spettatrice del nuovo ordine mondiale.
Nonostante la velocità dell’innovazione, una parte di noi resta ancorata ai vecchi schemi mentali. È paura o nostalgia Forse entrambe, mentre proviamo a capire il nostro ruolo nel Grande Gioco. #IlGrandeGioco #innovazione #società #identità x.com
Anche se è un "progetto" personale, la fattoria è anche una grande famiglia prima di tutto... quindi ci proviamo! Grazie infinite a chi avrà piacere anche di condividere.. facebook