Rho (Milano) – Vandali in azione al Mast di via San Martino a Rho. Un paio di notti fa, i soliti ignoti, hanno fatto irruzione nello spazio multifunzionale per giovani e hanno causato danni ingenti alla sala prove e nella sala radio. Secondo quanto ricostruito sarebbero entrati dal retro e dopo aver forzato la porte della sala prove, hanno messo a soqquadro i locali e rubato una parte del tetto, in particolare rame. Numerosi i danni a porte, finestre, materiale e strumentazioni di vario genere che sono stati portati nel prato ma non sono stati sottratti. Vandali allo Spazio Mast Rho - per redazione Milano metropoli - foto SpfAnsa L’amarezza degli educatori: “Qui ci prendiamo cura dei ragazzi”. Ilgiorno.it Vandali in azione al Mast di Rho: “Una grande amarezza. Ma proseguiremo con ancora più impegno” - Rho, incursione notturna nello spazio per i giovani di via San Martino: numerosi i danni a porte, finestre, materiale e strumentazioni di vario genere ... ilgiorno.it

