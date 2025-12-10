Cagliari scoppia il caso Folorunsho! Mauro interviene | È stato davvero sgradevole è stata una violenza per tutti Il VAR…

Il caso Folorunsho sta scuotendo Cagliari, con forti polemiche sugli insulti rivolti al calciatore. Massimo Mauro ha commentato l'accaduto, definendo il comportamento come una vera e propria violenza e sottolineando il ruolo del VAR in questa delicata situazione. La vicenda sta attirando l'attenzione e alimentando il dibattito nel mondo del calcio locale.

Cagliari, tiene banco il tema degli insulti di Folorunsho! Massimo Mauro: «È stato davvero sgradevole, una violenza per tutti. Il VAR.» L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Mauro interviene sulla vicenda degli insulti di Folorunsho a Hermoso, esprimendo sdegno per l'accaduto e preoccupazione per la mancata sanzione. Su La Gazzetta dello Sport Mauro punta il

Mauro sul caso Folorunsho: «Quelle parole sono una violenza. Assurdo che non ci sia stata una punizione» - L'ex giocatore Massimo Mauro si è soffermato sul caso successo domenica scorsa durante Cagliari Roma tra Folorunsho ed Hermoso Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli ed ora opionionista tele