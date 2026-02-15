Protezione Civile consegnati due quad per il soccorso sull’Etna
La Protezione Civile siciliana ha consegnato due nuovi quad per migliorare le operazioni di soccorso sull’Etna. Il Dipartimento regionale ha acquistato i mezzi per rafforzare le attività di monitoraggio e intervento in zona. I quad saranno utilizzati per raggiungere rapidamente le aree più difficili da attraversare con i mezzi tradizionali.
Sono stati consegnati, nell’ambito delle attività di potenziamento delle capacità operative della protezione civile siciliana, due nuovi mezzi Quad, acquistati dal Dipartimento regionale a supporto delle operazioni di soccorso e monitoraggio del territorio.I Quad 4×4, 700 di cilindrata, sono stati assegnati in comodato d’uso ai “Rangers International” con sede a Nicolosi, per il versante Etna sud e al “Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano - CNSAS” con sede a piano Provenzana, per il versante Etna nord al fine di garantire maggiore mobilità operativa su terreni difficili, inclusi contesti innevati, impervi e ad alta quota.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Colata lavica sull'Etna, Protezione Civile: "Nessun rischio per i centri abitati e vigilanza rafforzata"
La Protezione Civile comunica che, nonostante la presenza di una colata lavica attiva in Valle del Bove, sul versante orientale dell’Etna, non sussistono rischi per i centri abitati.
Due escursionisti palermitani recuperati in serata sull'Etna dal soccorso alpino
Nel tardo pomeriggio di oggi, il soccorso alpino siciliano è intervenuto per recuperare due escursionisti palermitani, fratelli di 29 e 32 anni, rimasti bloccati sull'Etna.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Due Quad consegnati per il soccorso sull’Etna.; Protezione Civile, Drpc consegna quad attrezzato ai Rangers Europa di Nicolosi; Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani; Da Gaza a Bari per le cure, tre pazienti accolti al Policlinico: ci sono anche due bambini.
PROTEZIONE CIVILE, CONSEGNATI MEZZI SPECIALI AI VIGILI DEL FUOCO16 Pickup dotati di moduli antincendio, di cui 14 ad acqua micronizzata di tipo Ifex e due con il sistema specialistico di spegnimento One-seven: sono questi i veicoli e le attrezzature del I lotto ... regione.campania.it
La Protezione civile denuncia vittime tra gli sfollati. Israele: risposta a violazioni #Mondo facebook
In corso interventi di Vigili del Fuoco e Protezione Civile nella Tuscia Viterbese a causa di frane e allagamenti. Foto di Meteo Lazio della situazione a Corchiano (VT). x.com