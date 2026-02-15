Protezione Civile consegnati due quad per il soccorso sull’Etna

La Protezione Civile siciliana ha consegnato due nuovi quad per migliorare le operazioni di soccorso sull’Etna. Il Dipartimento regionale ha acquistato i mezzi per rafforzare le attività di monitoraggio e intervento in zona. I quad saranno utilizzati per raggiungere rapidamente le aree più difficili da attraversare con i mezzi tradizionali.

Sono stati consegnati, nell’ambito delle attività di potenziamento delle capacità operative della protezione civile siciliana, due nuovi mezzi Quad, acquistati dal Dipartimento regionale a supporto delle operazioni di soccorso e monitoraggio del territorio.I Quad 4×4, 700 di cilindrata, sono stati assegnati in comodato d’uso ai “Rangers International” con sede a Nicolosi, per il versante Etna sud e al “Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano - CNSAS” con sede a piano Provenzana, per il versante Etna nord al fine di garantire maggiore mobilità operativa su terreni difficili, inclusi contesti innevati, impervi e ad alta quota.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Protezione Civile comunica che, nonostante la presenza di una colata lavica attiva in Valle del Bove, sul versante orientale dell’Etna, non sussistono rischi per i centri abitati.

Nel tardo pomeriggio di oggi, il soccorso alpino siciliano è intervenuto per recuperare due escursionisti palermitani, fratelli di 29 e 32 anni, rimasti bloccati sull'Etna.

