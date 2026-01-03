Colata lavica sull' Etna Protezione Civile | Nessun rischio per i centri abitati e vigilanza rafforzata

La Protezione Civile comunica che, nonostante la presenza di una colata lavica attiva in Valle del Bove, sul versante orientale dell’Etna, non sussistono rischi per i centri abitati. Le attività di sorveglianza sono state rafforzate per monitorare costantemente la situazione e garantire la sicurezza delle aree circostanti. La situazione rimane sotto controllo, e si continuerà a fornire aggiornamenti tempestivi sulle eventuali evoluzioni.

Proseguono le attività di protezione civile connesse alla colata lavica attiva in Valle del Bove, sul versante orientale dell’Etna. Nel corso della giornata di ieri si sono svolte due riunioni in videoconferenza nell’ambito del sistema di protezione civile. La prima, indetta dal dipartimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

