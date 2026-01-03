Colata lavica sull' Etna Protezione Civile | Nessun rischio per i centri abitati e vigilanza rafforzata

La Protezione Civile comunica che, nonostante la presenza di una colata lavica attiva in Valle del Bove, sul versante orientale dell’Etna, non sussistono rischi per i centri abitati. Le attività di sorveglianza sono state rafforzate per monitorare costantemente la situazione e garantire la sicurezza delle aree circostanti. La situazione rimane sotto controllo, e si continuerà a fornire aggiornamenti tempestivi sulle eventuali evoluzioni.

Proseguono le attività di protezione civile connesse alla colata lavica attiva in Valle del Bove, sul versante orientale dell’Etna. Nel corso della giornata di ieri si sono svolte due riunioni in videoconferenza nell’ambito del sistema di protezione civile. La prima, indetta dal dipartimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Colata lavica sull'Etna, Protezione Civile: "Nessun rischio per i centri abitati e vigilanza rafforzata" Leggi anche: Etna, allerta gialla per la colata di lava: “Non c’è pericolo per centri abitati” Leggi anche: Etna, nuova colata lavica nella Valle del Bove: attività monitorata e nessun disagio ai voli Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ; Etna, lava a 5 km da centro abitato. Protezione civile: 'No rischi'; L’Etna accende il 2026, una frattura a bassa quota riapre il fronte delle colate laterali; Etna, colata lavica ancora alimentata nella Valle del Bove: fronte a quota 1.420 metri. Colata lavica sull’Etna, livello di allerta nazionale giallo ma nessun pericolo per i centri abitati - Dai rilievi di terreno svolti dagli esperti dell'Ingv sull'Etna si osserva un campo lavico nella Valle del Bove. dire.it

Etna, colata lavica: nuova fessura nella Valle del Bove - 420 la colata lavica che da ieri fuoriesce da una frattura eruttiva sull’ Etna, all’interno della Valle del Bove. corrieredellacalabria.it

Etna, confermata l’allerta gialla tra monitoraggi, vertici e ordinanze - L’INGV ha rappresentato che, anche nel caso di mantenimento dell’attuale tasso di alimentazione della colata o di un ... livesicilia.it

Colata lavica dell’Etna, 1 gennaio 2026. Dal Porto dell’Etna – Marina di Riposto (CT), l’eruzione illumina la notte e disegna una scena potente, sospesa tra fuoco e silenzio. Un’immagine che racconta la forza del vulcano e il legame profondo con il territorio. F - facebook.com facebook

Le immagini della colata lavica Colata lavica a circa 1.400 metri di quota sull’Etna, ripresa nel pomeriggio di oggi. Un fiume incandescente che scende lentamente lungo il fianco del vulcano, regalando immagini di straordinaria potenza e bellezza naturale. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.