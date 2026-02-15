Pronostico Lione-Nizza | caccia al tredicesimo sigillo

Il match tra Lione e Nizza si gioca domenica alle 20:45, in una sfida valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1. La squadra di casa cerca di allungare la serie positiva, mentre gli ospiti vogliono interrompere la loro serie di sconfitte. Il Lione punta al suo tredicesimo risultato utile consecutivo, mentre il Nizza spera di ottenere punti importanti in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta tv e promette emozioni per gli appassionati.

Lione-Nizza è una partita valida per la ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Dodici vittorie di fila tra le varie competizioni. Il Lione di Paulo Fonseca fa sul serio e nel posticipo domenicale contro il Nizza mette nel mirino il successo numero tredici, con l’obiettivo di consolidare il terzo posto ed avvicinarsi alle due squadre che si stanno contendendo il titolo, PSG e Lens. Una settimana fa i Gones hanno avuto la meglio 1-0 in casa del Nantes, nonostante a metà ripresa fossero rimasti in inferiorità numerica per via del rosso sventolato a Endrick, il gioiellino brasiliano arrivato a gennaio in prestito dal Real Madrid e subito grande protagonista con 5 gol e 2 assist in poco meno di un mese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Il match tra Lione e Nizza si svolge domenica 15 febbraio 2026 alle 20:45, perché il Nizza cerca di uscire dalla zona retrocessione.

