Lione-Nizza domenica 15 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Lione e Nizza si svolge domenica 15 febbraio 2026 alle 20:45, perché il Nizza cerca di uscire dalla zona retrocessione. Puel cerca di risollevare una squadra che fatica a trovare continuità, mentre i francesi di Fonseca puntano a consolidare il terzo posto in classifica. La partita si gioca nello stadio di Nizza, dove i padroni di casa sperano di approfittare del momento complicato degli avversari.

Mentre Puel cerca di risollevare un Nizza ancora invischiato nella lotta per non retrocedere, ecco che arriva la gara contro il rampante Lione di Fonseca attualmente terza forza del torneo. I Gones vengono da 12 risultati utili consecutivi in tutte le competizioni, e sono gli unici a tenere il passo del duo Lens – PSG in vetta alla classifica. Il KO dei Phoceens nel Classique ha dato alla squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa l’ultimo match del diciottesimo turno di Ligue 1 tra Lione, guidato da Fonseca, e Stade Brestois, allenato da Roy.

