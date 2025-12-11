Pronostico Lione-GA Eagles | timbro finale per Fonseca

Lione-G.A. Eagles, match valido per la sesta giornata della League Phase di Europa League, si disputerà giovedì alle 21. La sfida mette di fronte due squadre alla ricerca di punti fondamentali per la qualificazione, con attenzione alle probabili formazioni e alle strategie degli allenatori. Ecco tutti gli aspetti principali del confronto.

Lione-G.A. Eagles è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quella del Lione è la migliore difesa dell'intero gruppone di Europa League con solamente due gol subiti. E infatti i francesi, con i dodici punti conquistati, sono anche primi in classifica e non vogliono di certo perdere il primato. Nonostante quello che è stato nel corso dell'ultimo mese un andamento altalenante della formazione di Paulo Fonseca, di dubbi su chi si prenderà questa vittoria non ce ne sono.