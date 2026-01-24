Pronostico Siviglia-Athletic Bilbao | tutti felici muovendo la classifica

Il match tra Siviglia e Athletic Bilbao, valido per la ventunesima giornata della Liga, si svolgerà sabato. Analizzare le formazioni e il pronostico permette di comprendere le potenzialità di entrambe le squadre in un momento di difficoltà per il Siviglia, reduce da cinque partite senza vittorie. Una sfida importante per muovere la classifica e migliorare il morale, con attenzione alle possibilità di risultato per entrambe le squadre.

Siviglia-Athletic Bilbao è una gara della ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Cinque partite senza vittorie hanno nuovamente complicato il cammino del Siviglia in questa Liga. La squadra di Almeyda sembrava essersi tirata fuori da una situazione di classifica complessa, ma invece non c'è niente da fare. Agli andalusi, ogni anni, a quanto pare piace rischiare. Galvanizzato dalla vittoria in trasferta sul campo dell'Atalanta in Champions League che permette di guardare alla qualificazione, l'Athletic Bilbao probabilmente avrà la testa all'ultimo match del gironi unico della massima competizione europea.

