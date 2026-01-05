Il Bisonte Tre punti preziosi Salvezza vicina

Il Bisonte Firenze conquista una vittoria importante contro Wash4Green Monviso, avvicinandosi alla salvezza. La partita, equilibrata, ha visto protagonisti giocatori come Dodson e Malual, che hanno contribuito al risultato finale di 3-1. Questa vittoria rappresenta un passo fondamentale nel cammino del team, offrendo nuove speranze per il proseguimento della stagione e rafforzando la determinazione della squadra.

WASH4GREEN MONVISO 1 IL BISONTE FIRENZE 3 WASH4GREEN MONVISO: Bridi, Dodson 9, Malual 14, Šiftar, D'Odorico 14, Sylves 8, Bussoli, Battistoni, Moro (L1), Harbin 1, Scialanca ne, Rapello ne, Akrari (L2) ne, Davyskiba 22. All. Nica. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 12, Morello 2, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli, Colzi ne, Villani ne, Knollema 29, Maleševic 6, Bukilic 10, Tanase 11, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. Arbitri: Serafin – Zavater. Parziali: 21-25, 25-20, 14-25, 24-26. Ci sono partite che possono valere una stagione. Come quella che Il Bisonte Firenze ha vinto al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte contro Monviso: una rivale diretta per la salvezza.

