Pronostico Real Madrid-Monaco | oltre la contestazione

Il match tra Real Madrid e Monaco, in programma martedì alle 21, rappresenta una sfida importante della fase a gironi di Champions League. Si tratta di una partita che vedrà le due squadre confrontarsi per punti fondamentali in una fase cruciale della competizione. Di seguito, analizzeremo le probabili formazioni e il pronostico, offrendo un quadro obiettivo e informativo sull'incontro.

Real Madrid-Monaco è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una feroce contestazione ha accompagnato la prima vittoria dell’era Arbeloa sulla panchina del Real Madrid dopo l’eliminazione dalla Coppa del Re. Al Bernabeu non hanno guardato in faccia nessuno, fischi quasi per tutti. Ma la giornata è stata comunque positiva vista la sconfitta del Barcellona che ha riportato i Blancos a meno uno in classifica. E contro il Monaco c’è voglia di vincere ancora. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

