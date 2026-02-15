Pronostico Arsenal-Wigan | nessuna sofferenza come 12 anni fa

L'Arsenal affronta il Wigan domenica alle 17:30 nella quarta giornata di FA Cup dopo aver vinto le ultime cinque partite di fila, puntando a consolidare il suo cammino. La sfida si svolge a Londra, dove i Gunners cercano di evitare le difficoltà che hanno caratterizzato il loro precedente incontro contro i rivali, 12 anni fa. I tifosi aspettano una partita più tranquilla, considerando la posizione attuale del team e i risultati recenti.

Arsenal-Wigan è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca domenica alle 17:30: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il sedicesimo di finale di FA Cup, per l’ Arsenal, arriva a distanza di soli tre giorni dall’1-1 con il Brentford in campionato che rischia di aprire un nuovo ed entusiasmante capitolo nella lotta per il titolo. Il Manchester City, infatti, ha rosicchiato due punti preziosi ai Gunners nel turno infrasettimanale di Premier League, accorciando a quattro il divario che separa gli uomini di Pep Guardiola dalla capolista. Mikel Arteta deve fare molta attenzione se non vuole farsi beffare nuovamente dal suo “vecchio maestro” e regalare ai tifosi del blasonato club londinese un trionfo che manca addirittura dal 2024. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

L’Arsenal affronta il Wigan nel match di FA Cup del 15 febbraio 2026 alle 17:30, a causa di una decisione della federazione di spostare l’incontro in un orario più pomeridiano.

