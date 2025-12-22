Lei non esiste più ora è lui A 12 anni aveva già le idee chiare sul cambio di sesso Aspettare? Inutile sofferenza

La Spezia – Nel nuovo atto di nascita, che ha portato alla riattribuzione del sesso anagrafico per un adolescente spezzino di 13 anni, non ci sarà traccia dell’identità precedente, quindi né il sesso né il nome. In questo modo il ragazzo, che è il più giovane in Italia ad aver concluso la transizione di genere da femminile a maschile, sarà libero dallo stigma. Una svolta importante resa possibile dal via libera alla rettifica dell'attestazione civile disposta dal Foro Spezzino. “Si tratta di un precedente importante che impone una riflessione: quando un minorenne ha la capacità di discernimento, accertata sulla base di consulenze medico-legali, non è necessario aspettare, infliggendo una sofferenza al minore che può effettivamente essere risparmiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

