Arsenal-Wigan FA Cup 15-02-2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

L’Arsenal affronta il Wigan nel match di FA Cup del 15 febbraio 2026 alle 17:30, a causa di una decisione della federazione di spostare l’incontro in un orario più pomeridiano. La partita chiuderà il turno dei sedicesimi di finale e si svolgerà allo stadio Emirates, dove i padroni di casa cercano di consolidare la loro strada verso i quarti. I tifosi si preparano ad assistere a una sfida tra due squadre con obiettivi diversi, ma entrambe determinate a fare bene.

Arsenal e Wigan chiuderanno il programma domenicale in FA CUP con il penultimo dei sedicesimi di finale. Dopo il pareggio di Brentford, i Gunners hanno visto loro margine di vantaggio sul Manchester City ridursi a soli quattro punti. Un po’ di paura di non farcela rischia di esserci, vedremo come andrà a finire. In ogni. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

