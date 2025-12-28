Tirocinio da 800 euro al mese per i giovani disoccupati | il progetto Salgo della Cna

Il progetto Salgo della CNA offre un tirocinio di sei mesi in azienda, destinato a giovani disoccupati e inoccupati di età compresa tra 18 e 35 anni. Con un’indennità mensile di 800 euro, questa iniziativa mira a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo opportunità di formazione e esperienza pratica. Un’occasione concreta per acquisire competenze utili per il futuro professionale.

Sei mesi di tirocinio in azienda, con un’indennità mensile di 800 euro, rivolti a giovani disoccupati e inoccupati tra i 18 e i 35 anni. È questa la proposta del progetto Salgo, finanziato dalla Regione Lazio e attuato da Cna Viterbo e Civitavecchia con l’ente di formazione Cna Sostenibile, con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Progetto Salgo, con Cna 6 mesi di tirocini in azienda a 800 euro al mese per i disoccupati tra i 18 e i 35 annI; Tirocini professionali 'La Fatica' con il Comune di Bari: in un anno presentate oltre 1200 domande; A Bari tirocini per il reinserimento di 175 disoccupati: “Grande adesione delle donne”; BCE: stage retribuiti 1170 Euro in Banca Centrale Europea.

