Fondazione Cr Firenze | cultura e solidarietà aperti nove bandi per ricevere contributi

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Sono aperti i primi nove bandi per assegnare i contributi 2026 di Fondazione CR Firenze alle realtà del territorio che operano nell'ambito della cultura e della solidarietà. Un'opportunità importante di crescita e sviluppo dei territori di Firenze e Città metropolitana, e delle province di Arezzo e Grosseto. Saranno selezionate le proposte che risponderanno ai valori e agli obiettivi prefissati della Fondazione. Fra le novità di quest'anno, i bandi ''ridotti'' ovvero che richiedono procedure e modalità di rendicontazione semplificate per importi fino a 5 e 10 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

