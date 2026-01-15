Pediatria Urologia e Otorino | al Ramazzini nuove dotazioni grazie alla Fondazione CR Carpi
L’Ospedale Ramazzini ha ricevuto un importante sostegno dalla Fondazione CR Carpi, con circa 500mila euro destinati a migliorare i reparti di Pediatria, Urologia e Otorino. Questi fondi hanno permesso l’acquisto di nuove dotazioni, contribuendo a garantire diagnosi più precise e maggiore sicurezza per i pazienti. Un intervento concreto che rafforza l’offerta sanitaria dell’ospedale, assicurando servizi più affidabili e aggiornati.
