Pediatria Urologia e Otorino | al Ramazzini nuove dotazioni grazie alla Fondazione CR Carpi

L’Ospedale Ramazzini ha ricevuto un importante sostegno dalla Fondazione CR Carpi, con circa 500mila euro destinati a migliorare i reparti di Pediatria, Urologia e Otorino. Questi fondi hanno permesso l’acquisto di nuove dotazioni, contribuendo a garantire diagnosi più precise e maggiore sicurezza per i pazienti. Un intervento concreto che rafforza l’offerta sanitaria dell’ospedale, assicurando servizi più affidabili e aggiornati.

Maggior sicurezza e diagnosi più accurate all’Ospedale Ramazzini grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, le cui recenti erogazioni, per un ammontare di quasi 500mila euro, hanno consentito di potenziare in modo concreto e innovativo alcune Unità Operative, migliorando la qualità. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

