Pediatria Urologia e Otorino | al Ramazzini nuove dotazioni grazie alla Fondazione CR Carpi

L’Ospedale Ramazzini ha ricevuto un importante sostegno dalla Fondazione CR Carpi, con circa 500mila euro destinati a migliorare i reparti di Pediatria, Urologia e Otorino. Questi fondi hanno permesso l’acquisto di nuove dotazioni, contribuendo a garantire diagnosi più precise e maggiore sicurezza per i pazienti. Un intervento concreto che rafforza l’offerta sanitaria dell’ospedale, assicurando servizi più affidabili e aggiornati.

