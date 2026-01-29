Scuola superiore come sceglierla | Seguite i consigli di orientamento dei professori | solo uno studente su 2 lo fa

A Cesena, le iscrizioni alle superiori si avvicinano, ma ancora molti studenti non seguono i consigli dei professori. Solo uno su due si rivolge ai consigli di orientamento, mentre il termine per iscriversi è il 14 febbraio. Le scuole stanno organizzando eventi e incontri per aiutare i ragazzi a scegliere, ma ancora c’è strada da fare.

Cesena, 29 gennaio 2026 – Il 14 febbraio scade il termine per l’iscrizione alle scuole superiori impegnate in molte iniziative di orientamento in entrata. Dirigente del liceo linguistico, Francesco Postiglione: come lo conduce l’Alpi? “Gli strumenti più utilizzati sono open day, open night e laboratori linguistici pomeridiani”. Come è stata la partecipazione? "Open day affollati e domande più ricorrenti su quadri orari es cambi e soggiorni Erasmus”. Trend delle iscrizioni indefinibili, negli ultimi anni. “Sono ‘ballerine’ da qualche anno per il calo demografico”. Come va il linguistico? "Tiene intorno alle 34-33 classi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuola superiore, come sceglierla: “Seguite i consigli di orientamento dei professori: solo uno studente su 2 lo fa” Approfondimenti su Cesena Scuola Orientamento/2, Che cosa è una città: Giornate di orientamento della Scuola Superiore Meridionale L'Informagiovani al servizio degli studenti: due giornate di orientamento per la scelta della scuola superiore L’Informagiovani di Falconara Marittima organizza due giornate di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie, offrendo un supporto gratuito nella scelta della scuola superiore. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Giacomo Sances - SCEGLI CHI SEI (Album Note per i miei alunni - Il prof con la chitarra) Ultime notizie su Cesena Scuola Argomenti discussi: Iscrizioni scuola, Barbella: Ecco come scegliere. L'intervista; Iscrizioni alle scuole superiori 2026/2027: guida completa all’offerta formativa, criteri di precedenza e orientamento; GPS 2026: Come scegliere la provincia giusta (e non restare fermo due anni); Uno su cento: percorso di orientamento in Università. Come scegliere la scuola superiore: «Il Liceo per prestigio rovina i figli, genitori fate un passo indietro. Gli Open Day? Spesso solo fuffa»La febbre dell'iscrizione è tornata. Migliaia di famiglie italiane sono alle prese con il modulo che vale un futuro, ma dietro i click sul portale del Ministero si ... leggo.it Scuola superiore, la scelta che conta per il futuroLa scelta della scuola superiore rappresenta uno dei primi veri snodi del percorso di crescita di ragazze e ragazzi. In Lombardia, regione con una delle offerte formative più ampie e diversificate d’I ... ilgiorno.it STAI SCEGLIENDO LA TUA SCUOLA SUPERIORE Non accontentarti di un banco qualunque, scegli di diventare un professionista dell’eccellenza! L'I.P.S.S.E.O.A. "Michelangelo Buonarroti" di Fiuggi (I.I.S. Marconi) ti apre le porte per mostrarti come il tuo tal - facebook.com facebook Ogni anno studenti e famiglie scelgono la scuola superiore con informazioni incomplete. Il risultato Percorsi sbagliati e ripensamenti. Scelte Superiori è il podcast che accompagna nella scelta della scuola superiore. Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/4qmca x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.