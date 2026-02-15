Prof rimprovera un’alunna irruzione in classe del papà | Aggressione violentissima Terribile

Un professore di 61 anni è stato aggredito da un genitore durante una lezione all’istituto Einaudi di Foggia, dopo che lo aveva rimproverato un’alunna. L’uomo è entrato in classe in modo violento, urlando e spingendo la studentessa, senza alcun preavviso. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri studenti, che hanno assistito all’episodio di inaudita aggressività.

Un episodio di violenza scuote l’ istituto superiore Einaudi di Foggia, dove un professore di lingue e letteratura straniera di 61 anni è stato aggredito da un genitore durante le ore di lezione. L’episodio è avvenuto venerdì scorso e ha lasciato alunni e docenti sotto choc. Secondo quanto ricostruito, il docente aveva rimproverato una studentessa di 14 anni perché aveva posizionato i piedi sulla sedia, ignorando le regole di comportamento in classe. Dopo un avvertimento, il professore ha spostato delicatamente i piedi della ragazza con il suo, gesto che ha scatenato la reazione immediata della studentessa, che ha contattato il padre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

