Lo sloveno entra in classe e resta tutto l’anno | successo in una scuola media di Udine

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'iniziativa destinata a durare. Il corso di lingua slovena avviato all'Istituto Bearzi di Udine continuerà per tutto l'anno scolastico e sarà riproposto anche negli anni successivi, alla luce dell'ampia partecipazione e dei risultati positivi registrati nei primi mesi di attività.

