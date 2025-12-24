Lo sloveno entra in classe e resta tutto l’anno | successo in una scuola media di Udine

Un’iniziativa destinata a durare. Il corso di lingua slovena avviato all’Istituto Bearzi di Udine continuerà per tutto l’anno scolastico e sarà riproposto anche negli anni successivi, alla luce dell’ampia partecipazione e dei risultati positivi registrati nei primi mesi di attività. Il corso ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

