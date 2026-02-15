Prof picchiata in classe dalla mamma di due studenti | paura alla scuola Torrente di Casoria

Una docente di matematica della scuola Torrente di Casoria è stata aggredita in classe dalla mamma di due studenti. La donna ha improvvisamente colpito la professoressa, creando scompiglio tra gli studenti. La vicenda ha portato alla denuncia delle autorità e ha suscitato preoccupazione tra insegnanti e genitori. Il sindaco di Casoria ha espresso solidarietà alla docente, mentre la scuola si prepara a gestire le conseguenze dell’accaduto.

La donna aveva chiesto di parlare con uno dei due figli: quando si è trovata davanti la prof di matematica, l'ha picchiata e insultata pesantemente. Si è reso necessario l'intervento dei bidelli: la prof è finita in ospedale, mentre la madre è stata denunciata